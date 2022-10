Berlusconi atlantista | gli ucraini non se la bevono

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che Silvioamico di Putin non è un problema. Ripete che questo governo è una garanzia nel suo posizionamentoe europeista e che la vicinanza del leader di Forza Italia al presidente russo è un’invenzione dei giornalisti. Il centro ucraino Myrotvorets definisce Silvio“criminale” e “complice di invasori e terroristi russo-fascisti” Non la pensa così il centro ucraino Myrotvorets, da molti indicato come collegato ai servizi segreti, che regolarmente aggiorna la sua lista dei cosiddetti “traditori dell’Ucraina”. È la stessa lista, tanto per intendersi, in cui compariva il giornalista italiano Andrea Rocchelli ucciso da un colpo di mortaio ucraino durante la guerra in Donbass il 24 maggio del 2014. Dopo la morte di Rocchelli il sito ...

LA NOTIZIA

