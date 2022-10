Bergamo | per le celebrazioni del 4 novembre riapre la Torre dei Caduti

(Di sabato 29 ottobre 2022) Venerdì 4celebra la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. La ricorrenza è stata istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, evento bellico considerato completamento del processo di unificazione risorgimentale. La festa si riferisce al 41918, quando entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti (firmato il 31918) che pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldatia difesa della patria, il 41921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto” all’Altare della Patria di Roma e, l’anno dopo, con il Regio decreto del 23 ottobre 1922, il 4fu dichiarato Festa nazionale. La ricorrenza viene celebrata in tutti i Comuni italiani con ...

