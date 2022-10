Benzema sta ancora male | salta la terza partita di fila

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 ottobre 2022) Karimsta. E quasi sicuramente domani non giocherà contro il Girona. Sarebbe laconsecutivata dal centravanti del Real Madrid (dopo Siviglia e Lipsia) ed è in dubbio anche per il match di mercoledì in Champions League. Ha un dolore alla coscia destra. Hato l’allenamento. Oggi in conferenza Ancelotti ha dichiarato: «Ieri (venerdì) si è allenato e dopo l’allenamento sentiva qualcosa che non andava. Dobbiamo prendere in considerazione le sensazioni del giocatore. Non èal 100% anche se clinicamente sta bene». E ha poi aggiunto: «Non siamo preoccupati per lui, non è niente di grave». Domani contro il Girona potrebbe mancare anche Rodrygo che ha avuto un problema gastrointestinale. Centravanti potrebbero ...