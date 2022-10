Benjamin Mascolo ospite a Verissimo parla della fine della storia con Bella Thorne | “Avevamo cani insieme | mi sono trasferito in America | abbiamo lavorato insieme…”

(Di sabato 29 ottobre 2022)poche ore fa è stato, il contenitore di Canale Cinque. Nel corsochiacchierata con Silvia Toffanin, l’attore e cantante ha spiegato di aver scritto Peter Pan pensando allavissuta con, la sua ex fidanzata: Peter Pandi lei, di noi, ogni volta che succede qualcosa di importante nella mia vita vengo a trovarti, parliamo e mi aiuta tanto. Sicuramente la musica è il mio modo di metabolizzare le cose. È il mio modo di fare terapia. Quando ho qualcosa dentro lo devo mettere in musica, è il mio modo di esternarlo. Mi sta aiutando tanto a guarire emotivamente. Benji ha poi continuato a raccontare...

' Federico Rossi Lo sento spesso, siamo ancora molto amici , anche se le nostre carriere hanno preso due direzioni diverse'. Ospite a 'Verissimo'parla dell'altra metà del duo che l'ha fatto conoscere al grande pubblico: Benji & Fede , con cui ha inciso hit come 'Tutto per una ragione', 'Moscow Mule' e 'Dove e quando'. Leggi ...a Verissimo ha svelato: 'S ono uscito di casa che avevo sedici anni. Sono andato a vivere dall'altra parte del mondo e tornare a ventinove a casa con il cuore spezzato '. Il cantante ...Il cantante parla per la prima volta in Tv della fine della sua storia con Bella Thorne: “Ho sempre messo gli altri davanti a me” ...A "Verissimo" il cantante parla dell'altra parte del duo che l'ha lanciato: "Ci sentiamo spesso, siamo ancora molto amici" ...