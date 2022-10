Beatrice Venezi sta con la Meloni | “Lei è il Presidente | io il direttore” Conta il ruolo | non la declinazione

(Di sabato 29 ottobre 2022)il, non lacon cui puntualizzare l’incarico. Ild’orchestra, che Il Giornale ha intervistato in esclusiva, bolla senza se e senza ma le polemiche strumentali – e a questo punto davvero noiose e pleonastiche – scatenate all’indomani dell’insediamento di Giorgianella veste istituzionale didel Consiglio. Critiche scagliate da un nugolo di femministe d’antan, impegnate sia sul fronte politico che su quello propagandistico della moral suasion, a ristabilire una grammatica deontologica e comunicativa impregnata di stilemi e grafemi votate alla battaglia sessista. Animando un dibattito di recriminazioni e rivendicazioni che sia premier che musicista hanno deciso di ignorare ...

è il direttore d'orchestra, Giorgia Meloni è il presidente del Consiglio. Sono due donne che hanno scelto di anteporre il ruolo, che non ha genere, alla loro persona in ambito ...In esclusiva a ilGiornale.it, Beatrice Venezi rivendica il diritto di essere chiamata direttore d'orchestra: "Riconosciamo la funzione per riconoscerne il merito" ...Lei preferisce l'articolo maschile: grammaticalmente è corretto il femminile, ma nessuno può imporre a chi parla l'uno o l'altro ...