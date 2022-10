(Di sabato 29 ottobre 2022) Doppioper le coppie italiane impegnate nella fase finale del secondo torneo Challenge diche si conclude domani. Semifinale stregata per, stavolta competitivi ma sfortunati nel sorteggio e perche non sono riusciti ad ottenere il successo bis che avrebbe schiuso le porte della Top 4 contro i fratelli argentini Capogrosso. Negli ottavihanno sofferto un set contro i portoghesi Pedrosa/Campos, il primo, vinto 23-21 sul filo di lana, prima di ottenere il lasciapassare per i quarti con un secondo parziale dominato con il punteggio di 21-12. Nei quarti contro i forti svedesi Ahman/Hellvig, primo set spettacolare con le due coppie che si rincorrono, sempre molto vicine. ...

OA Sport

In copertina Alex Ranghieri e Marco ViscovichEnrico Rossi e Adrian Carambula accedono ai quarti di finale del torneo "Challenge" delPro Tour 2022 in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Nell'ottavo di finale il duo azzurro ha battuto 2 - 0 (23 - 21, 21 - 12) i portoghesi Pedrosa/Campos e torneranno in campo ... Beach volley, World Tour 2022. Semifinali stregate per gli azzurri: quinto posto per Ranghieri/Viscovich e Rossi/Carambula a Dubai Le due coppie azzurre hanno superato rispettivamente negli ottavi Rossi/Carambula con un inequivocabile 2-0 (23-21, 21-12) i portoghesi Pedrosa/Campos e 2-1 (16-21, 21-16, 15-13) in rimonta gli statun ...Rossi/Carambula negli ottavi hanno battuto con un netto 2-0 (23-21, 21-12) i portoghesi Pedrosa/Campos. Più sofferto il successo di Ranghieri/Viscovich che hanno conquistato il passaggio del turno sup ...