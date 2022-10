Basket | Nba | LeVert e Mitchell trascinato Cleveland al successo a Boston all' overtime

(Di sabato 29 ottobre 2022), 29 ott. - (Adnkronos) - Importantein trasferta deiCavaliers (4-1) sul campo deiCeltics (3-2) per 132-123 dopo un tempo supplementare. Due giocatori dei Cavaliers da oltre 40 punti insieme nella stessa partita non si vedevano da più di sei anni: gara 5 delle Nba Finals 2016 (vinte contro Golden State), con LeBron James e Kyrie Irving spalle al muro che riuscirono a prendersi uninatteso e di svolta. Entrambi segnarono 41 punti quella volta, proprio come i protagonisti della vittoria sofferta a. Sotto anche di 15 lunghezze nel primo tempo,rimonta e vince grazie alla miglior partita di Carisda quando è arrivato in Ohio: 41 punti con 6/8 dall'arco, 7 assist, 3 recuperi e tante enormi ...

Quinta partita e quinta sconfitta per i Los Angeles Lakers, sconfitti in trasferta per 111 - 102 dai Minnesota Timberwolves. Anche senza Anthony Davis (fuori per un problema alla schiena), Los Angeles ......Banchero che gioca il sesto match di fila con almeno 20 punti a referto proseguendo la sua striscia da record come esordiente e soprattutto riuscendo a vincere la sua prima gara in carriera in...Boston, 29 ott. - (Adnkronos) - Importante successo in trasferta dei Cleveland Cavaliers (4-1) sul campo dei Boston Celtics (3-2) per 132-123 dopo un tempo supplementare. Due giocatori dei Cavaliers d ...Minneapolis, 29 ott. -(Adnkronos) - Quinta partita e quinta sconfitta per i Los Angeles Lakers, sconfitti in trasferta per 111-102 dai Minnesota Timberwolves. Anche senza Anthony Davis (fuori per un..