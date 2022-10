Bari | trapezista ucraina cade da 4 metri al circo

Leggi su italiasera

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ ricoverata in chirurgia videolaparoscopica al Policlinico dila 24enne, di origine, delGreca Orfei che ieri sera a Terlizzi è caduta da una altezza di circa 4durante l’esibizione riportando una frattura al cranio e lesioni varie, tra cui una molto seria al fegato. La paziente, a quanto si apprende, è sotto osservazione ed è cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita. La giovane è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono migliorate nelle ultime ore. L’incidente è stato filmato in un video da uno spettatore. “A tutti coloro che ci sono stati vicini in queste ore di paura un grosso grazie dalla nostra guerriera in piena ripresa”, si legge nella pagina Facebook ufficiale delGreca Orfei in un post ...