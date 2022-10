Barcellona-Olimpia Milano 74-56 | crollo davanti allo strapotere blaugrana

(Di sabato 29 ottobre 2022) Serata complicata per l’, con la squadra di Messina che è crollata contro i padroni di casa per 74-56. Bene il primo quarto e poi spazioche ha via via preso il largo sempre più. Adesso i biancorossi torneranno in campo domani contro Verona in Lega Basket e poi saranno attesi da un nuovo impegno europeo contro il Real Madrid. Andiamo intanto a ripercorrere quello che è successo in74-56: i biancorossi resistono un quarto74-56 (Crediti fotoTwitter)Un ...

Il video con gli highlights diMilano 74 - 56 , sfida della quinta giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket. Seconda sconfitta stagionale in Europa per l'EA7 Emporio Armani, che cede piuttosto nettamente ai ...Brutta sconfitta aper l'di Ettore Messina, che dopo il match ha commentato così il ko: "Dopo il primo quarto, ci hanno dominato. Credo che Vesely abbia cambiato la partita difensivamente e noi non ...La diretta live di FC Barcellona-EA7 Emporio Armani Milano, sfida valida come quinta giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Terza trasferta consecutiva per gli uomini di coach Messina, che, dopo ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...