Barcellona | nuovo epurato da Xavi | era arrivato per 55 milioni

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ferran Torres potrebbe essere già in uscita dal, dove eradal Valencia per 55. L'attaccante non ha convinto...

Social Media Soccer

... quartiere generale e fonte di ispirazione del suo secondoprogetto discografico, pubblicato ... Nel 2019 si trasferisce aper motivi di studio e due anni dopo ritorna nella sua città ...Stando al portale spagnolo 'Fichajes', clamorosamente, vista la situazione instabile di Di Maria ancora ai box e che saluterà i bianconeri a fine stagione, la Juventus potrebbe puntare su un... Nexo possibile nuovo sleeve sponsor del Barcellona Il Barcellona vuole intervenire sul calciomercato per sostituire Busquets e guarda anche in Serie A: oltre a Jorginho, piace Sandro Tonali Un ragionatore di qualità da cui partire per costruire il fut ...Ecco nel dettaglio la classifica marcatori dei nerazzurri. CLASSIFICA MARCATORI IN PRIMAVERA 1 – Grazie al gol in Inter-Frosinone, Nikola Iliev diventa il nuovo capocannoniere della rosa nerazzurra pe ...