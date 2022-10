BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI TRA INFORTUNI | TENSIONI E 4 OSPITI D’ONORE

(Di sabato 29 ottobre 2022)con le, lo show condotto da, torna con la sua quarta puntata sabato 29 ottobre alle 20.35 su Rai1. Reduce dall’ennesimo boom di ascolti, consensi e le immancabili polemiche, il varietà è sempre più cult. Sono il re della comicità surreale Nino Frassica con la Signora Coriandoli, al secolo Maurizio Ferrini, e la conduttrice Paola Perego i protagonisti dello spazio “Ballerino per una notte” che raddoppia nel nuovo appuntamento. Le sorprese non finiscono qui: in pista anche a campionessa del mondo di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli che si esibirà in una coreografia nella specialità che l’ha vista trionfare a Sofia 2022, il nastro. Puntata imperdibile!CON LE: LE COPPIE DELLA QUARTA PUNTATA Le coppie che si esibiranno nella quarta puntata ...

C'è un giallo in corso tra i concorrenti di Ballando con le stelle, il talent di danza condotto da Milly Carlucci su Rai 1: Gabriel Garko, in coppia con Giada Lini, sta facendo faville, per qualcuno troppe. I professionisti dovrebbero ...Torna oggi una nuova puntata di Ballando con le Stelle, in onda nella prima serata di Rai1. Scopriremo, quindi, come si concretizzeranno i vari infornuti che hanno reso l'ultima settimana di lezione davvero difficile. E, tra le ...Gabriel Garko, nonostante le sue performance scatenate a Ballando con le stelle, ha giurato di non aver mai ballato prima d'ora. In giuria non ci credevano... e infatti qualcosa non quadra.