Ballando con le Stelle | ben quattro vip rischiano di saltare la puntata

(Di sabato 29 ottobre 2022) Gli infortuni acon lesono all’ordine del giorno, ma non era mai successo nelle precedenti edizioni che benvip si infortunassero contemporaneamente. La prima ad andare K.O. è stata Luisella Costamagna che porta un tutore fin dalla seconda. A lei si sono poi aggiunti Iva Zanicchi (che potrebbel’esibizione per “questioni famigliari” non ben specificate) e Gabriel Garko che si è ferito ad un braccio. “Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui acon le. Durante le prove Gabriel Garko purtroppo si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito insomma direi piuttosto seria” – le parole di Milly Carlucci – “Attualmente è a Villa Stuart, siamo tutti ovviamente intorno a lui per cercare ...