Ballando Con Le Stelle 2022 quarta puntata | anticipazioni e ospiti 29 ottobre

(Di sabato 29 ottobre 2022)CON LE. Sabato 29torna con la nuova edizione il dance show di Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Sono Nino Frassica con la signora Coriandoli e Paola Perego i protagonisti dello spazio “Ballerino per una notte” che raddoppia nel nuovo appuntamento con “con le”, lo show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 29alle 20.35 su Rai 1. Glidovranno imparare in breve tempo una coreografia realizzata ad hoc per l’occasione e affrontare così la Giuria più temuta della Tv. Ma le ...

Nuova performance per Iva Zanicchi ale Stelle . A ironizzarci su è Striscia la Notizia: 'Dopo le discussioni, la cantante appare un po' a terra'. Il tg satirico di Canale 5, infatti, mostra il ballo dell'artistail ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:le Stelle (celebrity talent show), in onda dalle 20.35 su Rai 1 Blue Bloods (serie tv), ...Altra tegola per Ballando con le Stelle. Dopo Luisella Costamagna, Iva Zanicchi e Gabriel Garko, si infortuna anche Ema Stokholma ...Potrebbero non scendere in pista ben 4 coppie nella puntata di Ballando con le stelle in onda oggi 29 ottobre 2022 su Rai 1: ecco le ultime news ...