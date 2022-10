Ballando con le stelle 2022 | eliminati | chi è stato eliminato dopo la quarta puntata

Leggi su tpi

(Di sabato 29 ottobre 2022) , 29 ottobre Chi ècon ledurante ladi stasera? Oggi, sabato 29 ottobre, su Rai 1 è andata in onda ladella 17esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci che non ha visto l’eliminazione della coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… LA CLASSIFICA Di seguito la classifica della terzadicon le: IN AGGIORNAMENTO… Concorrenti Abbiamo visto glidelladicon le, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 13 ...