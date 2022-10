(Di sabato 29 ottobre 2022) Salvatoreparla diArmando Maradona lo fa prima di Napoli-Sassuolo durante i festeggiamenti per il compleanno di D10S. L’ex centrocampista del Napoli dal terreno di gioco dice: “Io voglio parlare dell’umanità diArmando Maradona. Perché lui è stato unpersona.sono state messe in evidenza cose negative sul suo conto, invece devo dire che è stato un. Voglio raccontare e sottolineare quanto di positivo ha fatto nella sua vita. Abbiamo passato tante notti insieme a a parlare e mi sento onorato di averlo conosciuto e di averci giocato insieme“. Di Maradona haanche Gianfranco Zola che ha detto: “Sono diventato un calciatore di un certo tipo anche grazie all’ispirazione che mi ha ...

...ed ex manager diArmando Maradona , ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal terreno di gioco dello stadio (sul quale sono entrati gli ex Napoli Nando De Napoli , Salvatore, ......Napoli - Sassuolo sarà l'occasione per celebrareArmando Maradona, che domani avrebbe compiuto 52 anni. Allo stadio a lui intitolato saranno presenti un po' di compagni di squadra: Zola,, ... Bagni: “Diego grande uomo, troppo spesso si è parlato male di lui” 13:31 – Filardi: “Auguri Diego, sei sempre nei nostri cuori!”. 13:30 – Carrannante: “Una grande vittoria oggi per Maradona, per il suo compleanno. Forza Napoli!” 13:28 – Bagni: “Vorrei parlare ...C’è un mondo privo di Diego eppure di lui colmo, che non s’è staccato mai dall’immagine plastica di quel Dio senza tempo , e il “ Maradona ”, ...