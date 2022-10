Aumenti pesantissimi al supermercato | batosta per gli italiani | inflazione alle stelle

(Di sabato 29 ottobre 2022) Una nuova previsione della BCE spaventa gli. Le ultime stime palano dipesanti per i beni alimentari ala causa di unache ha toccato punte record: ecco com’è la situazione. La filiera alimentare sta affrontando la fine dell’anno in una situazione di massima tensione. Il contesto inflazionistico, caratterizzato dal costante aumento del costo dell’energia e delle materie prime, ha trascinato il settore in una spirale di rialzi dei prezzi. Una situazione che fa ormai parte del dibattito politico e che non mostra segni di inversione. Al punto che il problema energetico potrebbe continuare a peggiorare con i mesi invernali. fonte foto: AdobeStockÈ record dinel vecchio continente, ma questa volta è stato in modo inatteso. Le stime ...

Money.it

...Pescara - le bollette che vengono recapitate in questi giorni segnano ulterioriin qualche ... già stremate per icosti già sostenuti fino ad ora'. 'In attesa dei necessari ...... 'le bollette che vengono recapitate in questi giorni segnano ulterioriin qualche caso ... già stremate per icosti già sostenuti fino a ora. In attesa dei necessari interventi del ... Inflazione al 12%, nuovo boom sopra ogni attesa: salasso da 3mila euro e aumenti al supermercato fino al 25%, ecco per quali prodotti Secondo le stime preliminari dell'Istat l'inflazione a ottobre balza a quasi il 12% su base annua, con rincari pesantissimi tra i beni alimentari. La Bce rivede al rialzo le previsioni sui prezzi.VENEZIA - Gli effetti provocati dall’emergenza sanitaria e dal rincaro delle bollette sono stati pesantissimi sulle piccole imprese.