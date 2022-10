Attacco a navi russe in Crimea | Mosca sospende l' accordo sull' export di grano

La decisione è stata pesa in seguito all'contro ledella flotta russa in Crimea, la penisola annessa a Mosca, nella baia di Sebastopoli. All'alba di oggi sono state colpite quattro...Il raid contro lerusse in Crimea provoca un effetto domino che rischia di abbattersi sull'economia europea. Dopo l'definito 'terroristico' a Sebastopoli contro ledella flotta russa del Mar Nero, il governo di Mosca sospende 'a tempo indeterminato' la partecipazione all'accordo sul grano. Tra le ...Accuse a Londra: la Gran Bretagna dietro l'attacco. Il ministro degli Esteri ucraino: il Cremlino cercava un pretesto per bloccare il corridoio del grano ...Dopo gli attacchi a Sebastopoli delle scorse ore, il Cremlino ha deciso per la sospensione a tempo indeterminato dell'accordo sul grano ...