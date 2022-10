Atletico Madrid | Simeone a rischio? La risposta del Cholo VIDEO

Alle 16:15 l', dopo il folle finale di gara in Champions League e l'eliminazione, proverà a reagire e a rimanere agganciata alla vetta della classifica in trasferta contro il Cadice. A ...Ma occhio all'L'ultima notizia sembra essere poco positiva però in tal senso. Pare che dalla Spagna sia spuntata una concorrente importante per il Milan , ovvero il ricco...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Le formazioni ufficiali di Cadice-Atletico Madrid, valida per la dodicesima giornata della Liga spagnola 2022/2023 ...