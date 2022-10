(Di sabato 29 ottobre 2022) Qui Zingonia. Loanti-è un bel: Musso o Sportiello in porta, Toloi o Okoli in difesa e Zapata e Højlund in attacco. Tutto dipende dalle condizioni che potrebbero non essere ottimali di Musso, Toloi e Zapata.

L'Eco di Bergamo

Leggendo lo schieramento vediamo che i cambiamenti, al massimo, sono 2. La partita col Barcellona, ... al di là della Sampdoria, dovrà giocare a Torino e poi a Bergamo con Juve e Napoli. Secondo me, ... il tecnico ha provato anche altre soluzioni, per capire quale possa essere il miglior undici. L'ex Sassuolo potrebbe essere schierato largo in un attacco a tre, come spesso ha fatto l'anno scorso. Atalanta, schieramento rebus per Empoli. Tre grandi ballottaggi per mister Gasperini I nerazzurri conquistano la quarta vittoria di fila superando la Samp grazie alle reti di De Vrij, Barella e Correa: nerazzurri al terzo posto. Un'Inter glaciale. Dall'istante del fischio d'inizio del match...