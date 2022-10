Atalanta | riecco il grande ex Lammers L’esperienza negativa di Sam a Bergamo

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’ex di EmpoliSam: dal goal capolavoro all’esordio alla panchina fino al prestito in azzurro Una vecchia conoscenza per l’in quel di Empoli nella veste di ex: Sam. L’attaccante olandese anon è riuscito ad incidere tra poco spazio e scelte tecniche (più o meno condivisibili) di Gasperini che lo hanno relegato fuori dal progetto nerazzurro. Arrivato nell’estate 2020 dal PSV per 9 milioni di euro,doveva rappresentare il vice Zapata ideale: l’infortunio del colombiano la stagione precedente aveva evidenziato la necessità di avere un centravanti puro (al di là sia del riadattamento di Muriel che del falso nueve). La partenza con l’non è positiva, di più: rete contro il Cagliari con un dribbling da ...

