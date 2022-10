Assago | il racconto di Massimo Tarantino | “Ho disarmato l’aggressore per proteggere mia moglie e mia figlia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Non ero preparato psicologicamente ad affrontare un evento tragico come quello che è accaduto sotto i miei occhi giovedì ad”. A parlare è, è stato lui a disarmare Andrea Tombolini il 27 ottobre, dopo che il 46enne, da tempo in cura per problemi psichiatrici, ha afferrato un coltello dall’espositore del Carrefour diMilanofiori, nel Milanese, e ha iniziato a sferrare fendenti indistintamente su chiunque fosse intorno a lui. Ha ucciso un dipendente del supermercato e ha ferito altre quattro persone. È a quel punto che, dirigente sportivo ed ex difensore, tra le altre, di Napoli, Inter e Bologna, è intervenuto. Lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “L’hod’istinto, ero al posto sbagliato al momento sbagliato, ma ho ...