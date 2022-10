Ascolti TV | Venerdì 28 ottobre 2022 Tale e Quale Show 4 | 1 mln – 24 7% allunga le distanze su Viola come il Mare 2 | 6 mln – 15 7% La Vita in Diretta al 23 4%

(Di sabato 29 ottobre 2022) Carlo Conti e Alessandra Mussolini Nella serata di ieri,28, su Rai1ha conquistato 4.129.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Canale 5ilha raccolto davanti al video 2.672.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 611.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Rambo Last Blood ha catturato l’attenzione di 1.294.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 La Marcia su Roma, Cronache del 1922 ha raccolto davanti al video 836.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.079.000 spettatori con il 7.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 845.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 MasterChef ...

Wesh, da14 ottobre in tutti gli store digitali pubblicato da Tutto Molto Fresco e ... Lo sforzo produttivo deriva anche da una varietà diche hanno abbracciato Nirvana, Slint, grunge e ...... invece, ci sarà spazio per il gran finale di Tale e Quale Show, il varierà delsera ... tanto da dare filo da torcere aglidel daytime di Amici 22, in onda nello stesso slot orario su ...