Ascolti tv | Tale e Quale Show stravince la serata

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – ‘’ su Rai1 domina glitv nel prime time di venerdì 28 ottobre, piazzandosi al primo posto dei programmi della, con 4.129.000 spettatori e il 24.7% di share. Al secondo posto, ‘Viola come il Mare’ su Canale 5, con 2.672.000 spettatori e il 15.7% di share. Al terzo posto, ‘Rambo Last Blood’ su Italia1, con 1.294.000 spettatori e il 6.7% di share, precede di poco ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove, con 1.224.000 spettatori e il 6.2% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Quarto Grado’ su Rete 4 (1.079.000 spettatori, share 7.1%), ‘Propaganda Live’ su La7 (845.000 spettatori, share 5.9%), ‘La Marcia su Roma, Cronache del 1922’ su Rai3 (836.000 spettatori, share 4.4%), ‘S.W.A.T.’ su Rai2 (611.000 spettatori, share 3.1%), ...

Il programma di Rai1 vola col 24.7% di share 'e Quale Show' su Rai1 domina glitv nel prime time di venerdì 28 ottobre, piazzandosi al primo posto dei programmi della serata, con 4.129.000 spettatori e il 24.7% di share. Al secondo ......armato in termini di. Viola come il mare, niente miracoli da parte delle star Ormai non basta più neanche l'effetto Francesca Chillemi e Can Yaman per provare ad impensierire l'uraganoe ...La situazione di Barbara d'Urso a Mediaset è cominciata ad essere barcollante già l'anno scorso: dal vertice ci ripensano(Adnkronos) – ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 domina gli ascolti tv nel prime time di venerdì 28 ottobre, piazzandosi al primo posto dei programmi della serata, con 4.129.000 spettatori e il 24.7% di shar ...