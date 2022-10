Areté ospita il progetto “Jericho Vale!” insieme al partner Bio Sociale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 ottobre 2022) Torre Boldone. La cooperativa di Torre Boldone, esempio per la valorizzazione della filiera agroalimentare, mostra il suo sistema di tracciabilità certificata blockchain alla delegazione palestinese della città di Gerico in visita a Bergamo. La Cooperativaè una realtà storica del territorio bergamasco. Nata oltre trent’anni fa con l’obiettivo di promuovere, attraverso il lavoro in campagna, l’inserimento lavorativo edi persone con svantaggio (ex detenuti, minori del carcere, persone con dipendenze, ecc), rappresenta oggi un fiore all’occhiello nel panorama cooperativistico e biologico nazionale. La Cooperativa, oggi conosciuta grazie al suo negozio di vendita al dettaglio, ha sempre mantenuto il suo imprinting, con l’attenzione ale al rispetto della natura tra i ...