Aperte le iscrizioni a Flip Your Future | il progetto di Fondazione Vodafone e WeSchool per portare in classe l’insegnamento delle competenze digitali con il learning game LV8

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Prof, come si scrive un CV?”, “Prof, qualiservono per i lavori del futuro?”. A molti docenti potrebbe essere capitato di sentire queste domande: l’interesse e la curiosità per le professioni del futuro sono forti nella Generazione Z, protagonista della rivoluzione digitale. Tuttavia, è inevitabile chiedersi: come può la scuola orientare i cittadiniL'articolo .