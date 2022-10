Anche la rivoluzione va in vacanza Sospesa l’occupazione antifà alla Sapienza | riprenderà dopo il ponte

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 ottobre 2022)lava in. Si ferma per ildi Ognissanti per poi ricominciare, ritemprata dgita fuori porta, più forte di prima. Proprio così: l‘occupazione antifascista nella facoltà di Scienze Politiche. Lo comunicano ufficialmente i collettivi di sinistra che hanno deciso di “aggiornarsi” al 4 novembre. L’eclatante protesta, amplificata dai giornaloni e dai ‘buoni maestri’ della sinistra anti-meloniana, è durata appena 24 ore: è iniziata il 27 ottobre per concludersi il 28. I collettivi sospendonoantifascista per il“Faremo un’altra assemblea e decideremo cosa fare”, fanno sapere. Intanto si godono il sole e le temperature semi-estive di questo ...