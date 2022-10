(Di sabato 29 ottobre 2022) Finalmente non si nascondono più:Fasanelli eStancampiano sono fidanzati. I due allievi della 21esima edizione didi Maria De Filippi si sono innamorati dopo che l'attuale Velina di Striscia la Notizia ha chiuso la sua storia con Alex Wyse. Dopo i gossip che parlavano della loro storia d'amore, un paio di settimane fa hanno pubblicato una foto insieme che ha sciolto ogni dubbio. Il legame è diventato serio e hanno deciso di viverlo alla luce del sole. Durante i festeggiamenti organizzati per il compleanno del ballerino,si sono baciati in pubblico al momento della torta.disono fidanzati: la reazione dei fan Su TikTok sono stati pubblicati diversi filmati nei quali...

Tvpertutti

DA "CHI" Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, coppia alLeggi Anche Giordana Angi con 'Le ...della nostra canzone e adesso anche discografica con l'etichetta 21Co nata nell'ambito di ''. ...... ma ha anche i piedi buoni e spesso i suoi cross sono assist al. E' un ragazzo maturo per la ... a celebrare come si deve un valido giocatore ed una persona solare e per bene, restano tanti... Amici, bacio tra Cosmary e Nunzio: alcuni fan reagiscono male Francesca Tocca, ballerina di danze caraibiche era completamente diversa rispetto ad oggi. Ecco com'era la professionista di Amici.I due ballerini non si nascondono più: è arrivato il bacio a favore di camera nel giorno del compleanno di Nunzio ...