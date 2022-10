Allegri | “Buona partita | Fagioli ha qualità” Poi racconta un curioso aneddoto!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 ottobre 2022) La Juventus, dopo la brutta sconfitta in Champions League, torna a vincere in campionato contro il Lecce, grazie alla rete di Nicolò. Una vittoria importante per i bianconeri per tentare di accorciare la classifica e avvicinarsi alle zone importanti. Il tecnico della Juventus ha commentato, ai microfoni di Dazn, la vittoria contro il Lecce., Juventus, Dichiarazioni Le parole di“Quanto è soddisfatto della prestazione oggi? La squadra ha fatto una. Siamo stati fortunati sul palo, l’unico tiro concesso al Lecce. Un commento su? Niccoló ha grandi. Deve giocare davanti alla difesa, ma deve imparare a fare quel ruolo. Ha fatto un gran gol, ma anche Iling è stato bravo a servirlo. L’aspetto più ...