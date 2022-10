Alessandra Mussolini di nuovo nella bufera | è successo dopo la sua imitazione di Sophia Loren

Leggi su tvzap

(Di sabato 29 ottobre 2022) News Tv.ha imitatodurante l’ultima puntata di Tale e quale show in onda su Rai 1. L’ex parlamentare, come tante altre volte, ha raccolto critiche e insulti. È scoppiata una vera e propriala sua esibizione a causa di ciò che ha detto in puntata e non solo. Cosa ha fatto tanto arrabbiare i telespettatori?, cosa ha scatenato lal’digiorni di tira e molla, laha deciso di imitare niente meno che, sua zia e soprattutto monumento dello spettacolo italiano. Lunedì ...