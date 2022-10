Aiuti caro bollette | solo Francia e Germania più di noi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Per contrastare il, nell'UE a 27gli esecutivi dihanno stanziato in termini assoluti più risorse di quelle messe in campo dal governo Draghi. Lo sostiene la Cgia ...

...governo estenderà anche per il prossimo mese di dicembre le misure approvate con il decreto... Per contrastare ilbollette, ricorda la Cgia su dati dell'Ufficio Studi, 'nell'Ue a 27 solo gli ...La fetta più consistente delle risorse sarà destinata a quello che il governo considera la priorità: il pacchetto diper famiglie e imprese . Meloni e il titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti, hanno già fatto il punto, insieme ad altri ministri, proprio per decidere come procedere: ecco le prossime tappe e le ...Se da settembre 2021 Berlino ha approvato una spesa in più anni pari a 264,2 miliardi di euro, Parigi ha invece destinato 71,6 miliardi e l'esecutivo Draghi 62,6 miliardi ...Secondo gli artigiani di Mestre, da settembre fino alla fine del 2022, in aiuti per famiglie e imprese, Francia e Germania hanno destinato una spesa di 264,2 miliardi e 71,6 miliardi mentre il Governo ...