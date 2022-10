Ahsoka | Ashley Eckstein incontra Rosario Dawson Il resoconto

Asiatica Film Mediale

Tuttavia, questo non è successo con il personaggio di, doppiata nei prodotti animati daEckstein . Durante il podcast Dagobah Dispatch di EW, in occasione della sua ultima esibizione ...... dato che Rosario Dawson ha precedentemente rilevato il ruolo dalla doppiatrice di Star Wars: The Clone Wars e RebelsEckstein. La Eckstein continuerà comunque a fornire la voce diper ... Dettagli del doppiatore di Ahsoka Incontro con Rosario Dawson sul set di Star Wars Tales of the Jedi landed on Disney Plus on Wednesday, giving us six CGI animated shorts in the style of The Clone Wars. Half of the stories are devoted to legendary Jedi Ahsoka Tano (years before her ...Ashley Eckstein è la voce della versione animata di Ahsoka da moltissimi anni. Ecco le sue parole dopo l'incontro con Rosario Dawson.