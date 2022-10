Agroalimentare | Gualtieri | “Tante sfide tra Pnrr e difesa del Made in Italy”

(Di sabato 29 ottobre 2022) ROMA – “È un grande piacere essere qui a festeggiare il compleanno del Car. Un compleanno di grande successo. Ricordo che quando fu deciso di stabilire qui il Car si temeva lo scostamento, la distanza, invece è stata una scommessa vinta perché abbiamo assistito a una crescita imporche ha dimostrato che l’unica strada per essere radicati sul territorio è quella di sposare crescita e sviluppo con un robusto ancoraggio”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto, durante la conferenza “Avere vent’anni” al Centrodi Roma. “Il Car è un’infrastruttura moderna, una delle prime d’Europa che consente una valorizzazione molto significativa del territorio delle eccellenze agro-alimentari di Roma” continua “Durante la pandemia noi siamo stati tra le città che hanno potuto assicurare sempre un approvvigionamento ...

Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo al ventennale del Centroromano, con sede a Guidonia. "Il Car è il polo all'avanguardia e di grande qualità e già ...Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto. xf3/pc/redDiventare punto di riferimento per tutto il mondo produttivo, non solo dei prodotti ortofrutticoli e ittici, avviare un polo formativo per i mestieri della filiera agroalimentare e incrementare l’inte ...Ricordo che quando fu deciso di stabilire qui il Car si temeva lo scostamento, la distanza, invece è stata una scommessa vinta perchè abbiamo assistito a una crescita importante che ha dimostrato che ...