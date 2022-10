AEW | Annunciato nuovo Eliminator Tournament | in palio chance titolata a Winter is Coming

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ieri notte a Rampage è stataunche assicurerà al vincitore unall’AEW World Title. Il torneo inizierà a breve con la finale che si disputerà a Full Gear il prossimo 19 novembre. Anche negli scorsi anni si svolsero dei tornei in questo periodo dell’anno. Nel 2020 Kenny Omega sconfisse in finale “Hangman” Adam Page, mentre lo scorso anno Bryan Danielson ebbe la meglio su Miro. Per il vincitore un match titolato aIs. I primi due partecipanti Untorneo a 8 partecipanti è stato. La finale si disputerà in occasione del prossimo ppv Full Gear. Al vincitore unaIs ...

The Shield Of Wrestling

Intervista a Joey Janela Parlaci della tua esperienza in. Sei stato lì sin dalla sua nascita, ... Nel frattempo la promotion lombarda ha giàil prossimo show: Final Bout, in programma il ...Intanto qualche mese fa è statoanche l' interprete di Sweet Tooth in Twisted Metal , l'... il wrestlermeglio conosciuto come Samoa Joe. Il cast di Twisted Metal comprenderà poi anche ... Mike Tyson torna in AEW: sarà a Rampage Mike Tyson farà il suo ritorno in AEW nel prossimo episodio di Rampage. Sarà un commentatore speciale dello show.Anche quest'anno a Full Gear ci sarà la finale di un Eliminator Tournament per il titolo mondiale AEW, esattamente come l'anno scorso.