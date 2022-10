Adamo assomigliava a Vin Diesel? Una ricostruzione 3d scatena i social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) E sefosse stato uguale a Vin? La (strampalata), con tanto di foto in 3d, hato il popolo dei. A lanciare il paragone è stata la Alamo Drafthouse, società che gestisce anche una catena di cinema negli Stati Uniti, che ha pubblicato su Twitter un “meme” con un volto ricostruito in 3d, molto simile all’attore statunitense appunto, e la didascalia: “Gli scienziati della Princeton University hanno ricostruito questo modello 3D di come, il primo essere umano creato da Dio, avrebbe potuto essere”. Scientists at Princeton University have reconstructed this 3D model of how Adam, the first human being created by God, might have looked pic.twitter.com/lvnk5Pwn3P — Alamo Drafthouse NYC (@AlamoNYC) October 27, 2022 Il tweet si è diffuso ...