Accoltellamenti Assago | riapre il supermercato | paura e fiori per Luis

ANCORA SCONCERTO TRA I CLIENTI 29 ottobre 2022 18:14, riapre il supermercato: paura e fiori per Luis - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...C'è anche un biglietto di condoglianze che le commesse di un vicino negozio, del centro commerciale diMilano Fiori, hanno voluto lasciare alla famiglia di Luis: "Le nostre più sincere ...Tra le corsie sono tornati i clienti a fare la spesa e a cercare le offerte migliori, ma c'è ancora sconcerto e un pò di paura al Carrefour di Assago , che ...“Non ero preparato psicologicamente ad affrontare un evento tragico come quello che è accaduto sotto i miei occhi giovedì ad Assago”. A parlare è Massimo Tarantino, è stato lui a disarmare Andrea Tomb ...