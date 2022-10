A Washington primo evento oltreoceano della piattaforma transatlantica Tic

Leggi su formiche

(Di sabato 29 ottobre 2022) Venerdì si è tenuto aD.C., presso l’ambasciata d’Italia, il First Meeting negli Stati Uniti del Transatlantic Investment Committee (Tic). IL PROGRAMMA Si tratta di un programma nato per volere dell’Associazione Amerigo, dell’American Chamber of Commerce in Italy, del Centro Studi Americani e di Federmanager. È promosso in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti e in Italia, al fine di rafforzare i legami tra i due Paesi nel campo dei co-investimenti strategici previsti dal Trade & Technology Council, siglato da Unione europea e Stati Uniti nel settembre 2021. Nel corso di questi mesi di lavoro, il programma si è arricchito grazie al contributo di numerosi stakeholder presenti al dibattito di, tra cui: Confindustria, Luiss University, Unioncamere, CEOforLIFE e con il patrocinio ...