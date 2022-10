A Casnigo in scena la storia dell’anarchico bergamasco Simone Pianetti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 ottobre 2022). Vicende scolpite nella memoria delle nostre valli, fatte di anarchia, soprusi e violenta ribellione. Sabato 29 ottobre alle 21, al Teatro del Circolo Fratellanza di, Matilde Facheris, Alberto Salvi e Gino Zambelli portano inla. Il 14 luglio 1914, un omone brembano tornato dall’America senza aver fatto fortuna, uccise sette compaesani, parroco compreso, fra San Giovanni Bianco e Camerata Cornello. Era un anarchico il. E non poteva sopportare che ancora una volta i soliti benpensanti gli rovinassero la vita bollandolo per quello che per tutti loro, all’epoca, voleva dire anarchico: sovversivo, senza Dio, ...