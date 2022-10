Zhang | 'Inter | passi avanti in Italia e in Europa Guardiamo al futuro | nonostante le speculazioni della stampa'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il presidente dell'Stevenha parlato in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del club, riunita in presenza per la prima...

Steven, presidente dell', ha parlato in occasione dell'assemblea degli azionisti del club nerazzurro Steven, presidente dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell'...Lo ha detto il presidente dell', Stevennella conferenza stampa a margine dell'assemblea degli azionisti. 'Gli ultimi anni sono stati difficili, abbiamo attraversato molte criticità ma ...MILANO (ITALPRESS) - Fatturato record e perdite ridotte. L'assemblea degli azionisti dell'Inter, riunita in presenza per la prima volta dal 2019, ha approvato i ..." Il futuro del club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l'Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all'altezza della storia dei nostri colo ...