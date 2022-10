Zelensky non ha scritto un libro che richiama il Mein Kampf

Leggi su facta.news

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il 20 ottobre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui è presente un collage di immagini che mostra da un lato la copertina di un presuntoda Volodymyr, presidente dell’Ucraina, e intitolato “La mia lotta” (il titolo che si vede nell’immagine è in ucraino, è stato possibile tradurlo grazie a uno strumento di traduzione online), dall’altro lato una foto deldi Adolf Hitler “” (“la mia lotta”, in tedesco). L’immagine è accompagnata da un commento,dall’autore del post, che recita: «Tra una richiesta di sistemi di difesa aerea qui e un altro paio di miliardi là,ha trovato il tempo di dedicarsi alla scrittura, dando alla luce le sue memorie intitolate: “La Mia Battaglia”». L’immagine che mostra ...