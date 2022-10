WWE | Sembra certo il ritorno di Emma questa notte a SmackDown

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’ex star della WWE Teniille Dashwood, alias, durante la sua permanenza nella WWE, sarebbe presente alla registrazione didi stasera a St. Louis, Missouri. Stasera dovrebbe tornare nel ruolo di persona che risponderà alla open challenge di Ronda Rousey. Tra le prime nuove stelle dell’NXT di Triple H La Dashwood, la prima donna australiana ad aver firmato un contratto con la WWE, ha lasciato Impact Wrestling lo scorso agosto quando il suo contratto con la compagnia è scaduto. È stata ingaggiata dalla WWE nel 2011 e, come, è stata una delle prime a distinguersi come babyface di successo nel roster femminile di NXT durante le prime fasi dell’acclamata gestione di Paul Levesque, alias Triple H. Durante la sua precedente permanenza nella compagnia, la Dashwood, nei panni di, ha avuto ...

CM Punk è ai ferri corti con la AEW dopo la rissa con l'Elite al seguito della conferenza post All Out, ma la WWE non sembra averlo contattato.Nell'ultimo podcast "Gentlemen Villain", l'ex General Manager di NXT William Regal ha parlato di MJF e del suo provino per la WWE all’età di 19 anni. Sul provino di MJF in WWE: " Quando aveva 19 anni, ...