Zona Wrestling

SmackDown Women's Championship: Ronda Rousey batte Liv Morgan in un Extreme Rules Match Primo ... giunge a conclusione il regno titolato di Liv Morgan, diventata campionessa ain The Bank. ......nascosto la sua passione verso il mondo del Wrestling e dellanello specifico: era infatti tra il pubblico a WrestleMania 31, nel 2015 , quando Seth Rollins diventò campione incassando il... WWE: Money in the Bank potrebbe tornare a WrestleMania, i dubbi di Triple H Chi conosce meglio la storia recente del wrestling sa bene che il primo Money in the Bank, ed anche parte dei successivi, furono disputati durante la notte di WrestleMania. La storyline proposta fu ch ...Bray Wyatt has only been back in WWE for about three weeks, but he is reportedly already making a hugely positive impact on the company's bottom line. According to Dave Meltzer of the Wrestling ...