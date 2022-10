Women in Film | a Los Angeles si celebrano le donne e soprattutto Lili Reinhart

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L'attrice riceve il Max Mara Face of the Future Award nella serata di gala, ricca di ospiti e momenti emozionanti, raccontata per noi da Caro Daur. L'obiettivo? Celebrare leche stanno gettando le basi per una Hollywood migliore. Ecco chi c'era

Menzione speciale per Lili Reinhart che si è aggiudicata ilInMax Mara Face of the Future Award , premio assegnato dal marchio a un attrice giunta a un momento di svolta della sua ...Il 24 novembre sarà la volta di "do cry" di Vesela Kazakova e Mina Mileva: ambientato a Sofia ... Il primo dicembre sarà il momento del cinema spagnolo con il"Pa'tras ni para tomar impulso" ... Women in Film: Lili Reinhart premiata da Max Mara a Los Angeles. VIDEO Il 28 ottobre è il compleanno di Julia Roberts. La star americana, premio Oscar come migliore attrice per il film Erin Brockovich del 2001, compie 55 anni. Bravissima e bellissima, è (anche) la regina ...Al gala annuale organizzato da Women in film al The Beverly Hilton di Los Angeles, in collaborazione con ShivHans pictures, Lexus e Starz, Maria Giulia Prezioso Maramotti ha consegnato il riconoscimen ...