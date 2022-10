Wes Lee | “La mia vittoria? Un segno del destino!”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In quel di Halloween Havoc, Wes Lee si è laureato campione Nord Americano, mettendosi alle spalle un periodo abbastanza complicato sotto diversi punti di vista. La sua gioia sprizzava da tutti i pori in quel fantastico video girato nel backstage quand abbracciava Shawn Michaels e proprio in una recente intervista è tornato su quella fantastica sensazione.del destino “Vincere questo titolo in un ladder match è stata come una cosa simbolica. I miei ultimi nove mesi sono stati pieni di alti e bassi. Proprio il fatto che io attraverso una scala abbia raggiunto l’obbiettivo di diventare campione è simbolo di essere risalito finalmente dagli inferi!”.

I risultati di NXT Halloween Havoc Ladder Match for the NXT North American Championship: Wes Lee batte Nathan Frazer, Carmelo Hayes, Oro Mensah & Von Wagner. Wes Lee ha vinto l'NXT North American Title ad Halloween Havoc e ieri sera è stato accolto con grande entusiasmo nello show. Grayson Waller ha interrotto l'emozionante promo di Wes, in cui ha ringrazi...