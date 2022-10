Wired Italia

... vi ricordiamo di non perdervi la nuova serie di Guillermo Del Toro Cabinet of Curiosities , suddivisa in otto episodi autoconclusivi, ma anche il nuovo f ilm animato di Henry Selick& Wild , ...In effetti i Magic hanno tanti giocatori sopra quell'altezza, da Franz Wagner (a tutti gli effetti un esterno) aCarter Jr. passando per Bol Bol, Mo Bamba e l'infortunato Jonathan Isaac. ... Wendell & Wild su Netflix è un delirio da non perdere per nessun motivo Sulla piattaforma streaming è disponibile l’ultima creazione di Henry Selick (Nightmare Before Christmas, Coraline) ed è qualcosa di mai visto prima ...Le stesse che presenta il suo nuovo film Wendell & Wild, che proprio sotto Halloween si appropinqua ad entrare nel catalogo Netflix di ottobre 2022, così da non lasciare a bocca asciutta i fedeli di ...