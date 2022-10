Von der Leyen | Pnrr Italia esempio per investimenti green

(Di venerdì 28 ottobre 2022) "Gran parte dei nostripubblici sono progettati per aiutare a ridurre i rischi e mobilitare capitali privati: come adilin, dove i fondi del Next Generation Eu sono ...

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen, aprendo il summit sugli investimenti sostenibili. "La misura in Italia punta a sostenere 250 Pmi con 700 milioni in investimenti ...Un'altra potenziale grana per la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen . Nei giorni scorsi, infatti, la Procura europea (Eppo) ha dichiarato ufficialmente di aver avviato un'indagine sull'acquisto dei vaccini anti - Covid nell'Unione europea: un annuncio ...(ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - "Gran parte dei nostri investimenti pubblici sono progettati per aiutare a ridurre i rischi e mobilitare capitali privati: come ad esempio il Pnrr in Italia, dove i fondi ...La Procura sta indagando su questo Al momento, non è dato saperlo. L'attenzione delle cronache si sposta ora su un altro componente della famiglia von der Leyen e su un altro possibile conflitto ...