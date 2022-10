Vodafone al Lucca Comics & Games entra nel metaverso di Fortnite con la sua prima mappa di gioco “Home of the Unstoppable”

(Di venerdì 28 ottobre 2022)partecipa al2022, la fiera italiana del fumetto e dei giochi in programma ada oggi, 28 ottobre, e fino al 1° novembre, edneldel videogamecon la suadi”,of the: unadella città medievale diarricchita da elementi tech e “futuristici” in cui tutti i gamer potranno sfidarsi. Nell’areain Piazza San Michele a, che ospiterà per tutta la durata dell’evento diverse postazioni di, sarà possibile partecipare ad ...

Dalla collaborazione tra Vodafon e e Fortnite nasce 'Home of the Unstoppable' la mappa che ti porta nellamedievale per una battaglia leggendaria. Allo standin piazza San Michele potrai vivere un'esperienza unica sfidando il nostro progamer preferito, Pow3r . Nei seguenti orari sfiderà i ...partecipa alComics & Games 2022, la fiera italiana del fumetto e dei giochi in programma ada oggi 28 ottobre fino al 1 novembre, ed entra nel metaverso del videogame Fortnite ...LUCCA - Vodafone partecipa al Lucca Comics & Games 2022, la fiera italiana del fumetto e dei giochi in programma a Lucca da oggi, 28 ottobre, e fino ...(Teleborsa) - Vodafone partecipa al Lucca Comics & Games 2022, la fiera italiana del fumetto e dei giochi in programma a Lucca da oggi 28 ottobre fino al 1 novembre, ed entra nel metaverso ...