Violenza sessuale su tirocinante | indagato infermiere del policlinico Umberto I di Roma A denunciare è stato il direttore dell’ospedale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) UndelI diè accusato dinei confronti di una. Al’accaduto èilFabrizio d’Alba. L’azienda ha avviato il procedimento di sospensione immediata. “Quanto accaduto è gravissimo ed intollerabile perché oltre ad aver colpito in modo ignobile una giovane donna in servizio perchédella sua futura professione, colpisce e diffama un’intera categoria di operatori”, ha spiegato d’Alba. Ildelha assicurato sostegno alla vittima: “Non sarà da sola ad affrontare un percorso giudiziario e personale molto difficile”. ...

intervenuti sul posto e ascoltata la denuncia della giovane, hanno acquisito la sua cartella clinica e hanno dato il via alle indagini per incastrare il 55enne con l'accusa di. Il direttore generale del Policlinico universitario ha espresso vicinanza alla giovane vittima e condannato il gesto avvenuto nella scorsa notte in corsia. Una tirocinante di 20 anni sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un infermiere al Policlinico Umberto I di Roma. La ragazza ha chiesto aiuto al pronto soccorso dell'ospedale; l'uomo, ...