Viola come il mare | le anticipazioni della sesta puntata

... su La7, nella puntata del 28 ottobre, e Alessandro Sallusti smonta la virologa Antonella... afferma il direttore di Libero, 'bisogna essere pragmatici, l'epidemial'abbiamo intesa negli ......screenshot del portale chei diritti d'autore e la violazione (quindi, per esempio, della pagina in cui viene utilizzata l'immagine per cui non sono stati chiesti i permessi). leggi anche...Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato a Doble Merito di alcune operazioni del club viola. NICO GONZALEZ - : "Avevamo bisogno di un giocatore forte in quel ruolo. Quando s ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...