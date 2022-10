Viola come il mare anticipazioni quinta puntata | trama 28 ottobre 2022 | Una cena molto speciale per Viola e Francesco

Parole che raccontano, in fondo, anche la reginetta di bellezza non sempre può piacere a tutti. Leggi anche › Mara Venier, il look da spiaggia a 71 anni èe senza trucco › ...... pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins " voce, chitarra,, violino, ... Gli OneRepublic hanno fatto la storia del pop contemporaneo con brani" Apologize " (oltre ...