Villa Ada | finalmente arriva la notizia tanto aspettata da 5 anni | “habemus water”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una bellaper i frequentatori diAda. Dopo 5e 8 mesi di chiusura, lo scorso 25 ottobre hanno riaperto i bagni pubblici. Per capire la portata di tale novella, che ha fatto gridare all’””, basta considerare che questi sono gli unici vespasiani a disposizione in 160 ettari di area verde. Più che indispensabili insomma. LEGGI ANCHE: >> Roma, non soloBorghese: i parchi meno noti da vedere e scoprire I bagni diAda riaprono ai frequentatori Questi bagni si trovano vicino all’ingresso di via Ponte Salario, sulla sinistra. Sono proprio di fronte a una fontanella tra le più ambite da chi fa sport quotidianamente aAda. I gabinetti in muratura erano stati oggetto di chiusura il 22 febbraio 2017. ...